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В Госдуме призвали россиян перейти на отечественные почтовые сервисы

Депутат Горелкин: Gmail может быть использован для слежки

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Depositphotos

Почтовый сервис Gmail может быть небезопасен, так как Google в автоматическом режиме обрабатывает всю переписку, чтобы использовать эти данные в коммерческих целях, считает председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Я нисколько не сомневаюсь, что эта технология может быть использована для слежки. учитывая общую эскалацию, рекомендую всем российским пользователям отказываться от Gmail и переходить на отечественные решения», — сказал он.

С Горелкиным согласился и заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич. Он отметил, что доверять Google нельзя.

«Сегодня не получается создать аккаунт, завтра войти в существующий, послезавтра удаление без возможности восстановления. Если у вас что-то привязано к Gmail, то сейчас самый подходящий момент перейти на отечественные почтовые сервисы, у которых проблем с деградацией оборудования и отношением к россиянам нет», — сказал он.

По словам российского общественного деятеля, правозащитника, председателя общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артура Шлыкова, сбои в сервисах Google являются единичными только пока.

«Зависимость от почтового клиента Gmail в один момент может сыграть злую шутку с россиянами. И лучше заранее перейти на российские почтовые сервисы, чтобы в будущем не столкнуться с серьезными проблемами с Gmail», — отметил Шлыков.

Напомним, в сентябре стало известно, что пользователи Google столкнулись с невозможностью подтвердить подлинность своего аккаунта.

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