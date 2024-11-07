Лукашенко рассказал о надежде из-за возвращения Трампа во власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о надежде из-за возвращения Дональда Трампа во власть. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Все-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется», — сказал глава белорусского государства.

По его словам, «когда у власти люди без опыта — это одно, когда люди не имеют детей — это катастрофа». Лидер Белоруссии считает, что «им безразлично» происходящее в мире. Вместе с тем он обратил внимание, что Трамп имеет большую семью.

«И у Трампа наша Мелания (супруга американского политика Мелания Трамп, уроженка Югославии. — «Газета.Ru»), которая жестко его в руках держит. Поэтому то, что у него есть семья и дети, — большое дело», — сказал Лукашенко.

По его мнению, Трамп задумывается не только о собственном будущем, но и о будущем детей.

6 ноября газета The Wall Street Journal написала, что Трампу уже поступили несколько предложений по урегулированию украинского конфликта от его советников.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, как Трамп может уничтожить НАТО.