Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал о надежде из-за возвращения Трампа во власть

Лукашенко выразил надежду, что с переизбранием Трампа «что-то поменяется»

close
Alex Brandon/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о надежде из-за возвращения Дональда Трампа во власть. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Все-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется», — сказал глава белорусского государства.

По его словам, «когда у власти люди без опыта — это одно, когда люди не имеют детей — это катастрофа». Лидер Белоруссии считает, что «им безразлично» происходящее в мире. Вместе с тем он обратил внимание, что Трамп имеет большую семью.

«И у Трампа наша Мелания (супруга американского политика Мелания Трамп, уроженка Югославии. — «Газета.Ru»), которая жестко его в руках держит. Поэтому то, что у него есть семья и дети, — большое дело», — сказал Лукашенко.

По его мнению, Трамп задумывается не только о собственном будущем, но и о будущем детей.

6 ноября газета The Wall Street Journal написала, что Трампу уже поступили несколько предложений по урегулированию украинского конфликта от его советников.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, как Трамп может уничтожить НАТО.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами