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Лавров напомнил США, что не Россия прерывала отношения с Западом

Лавров: если США захотят поговорить с Россией, то Москва готова

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МИД РФ/РИА Новости

Если США захотят возобновить диалог с Россией, Москва будет к этому готова, не Россия прерывала отношения с Соединенными Штатами. Об этом на брифинге заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Не мы прерывали отношения и не нам предлагать их возобновить», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, если в адрес России поступит инициатива поговорить «по-честному», то Москва примет соответствующие намерения.

До этого российский министр также сообщал, что Россия от проведения контактов с Соединенными Штатами никогда не отказывалась, поскольку развивать диалог всегда лучше, чем изолироваться.

При этом заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко заявлял, что президент США Джо Байден до окончания своих полномочий может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России.

Ранее в Совфеде оценили мирный план Трампа по Украине.

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