В Германии отказались менять решение по поставкам Taurus на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц не собирается менять свое решение по поводу поставок крылатых ракет Taurus на Украину, несмотря на слухи об отправке военных из КНДР в зону российской специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе пресс-конференции заявила официальный представитель немецкого правительства Кристиане Хоффманн, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у нее, готов ли Берлин изменить свою позицию по снабжению Киева дальнобойным оружием из-за возможного появления северокорейских солдат на поле боя. По словам Хоффманн, глава кабинета министров ФРГ по-прежнему считает, что отправка Taurus на Украину стала бы неверным шагом с его стороны.

«По этому вопросу ничего не изменилось», — подчеркнула она.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР может направить своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях на стороне РФ.

Впоследствии британская газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на Дальний Восток якобы прибыли более 12 тыс. северокорейских солдат. По словам журналистов, в скором времени они могут принять участие в боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.

При этом КНДР опровергла информацию об участии военных страны в СВО. Как сказали в представительстве страны при ООН, все подобные новости представляют собой «стереотипные и необоснованные слухи».

Ранее в РФ ратифицировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР.