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В Германии отказались менять решение по поставкам Taurus на Украину

Кабмин ФРГ: Шольц не отправит Taurus на Украину из-за слухов о военных КНДР

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Lisi Niesner/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц не собирается менять свое решение по поводу поставок крылатых ракет Taurus на Украину, несмотря на слухи об отправке военных из КНДР в зону российской специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе пресс-конференции заявила официальный представитель немецкого правительства Кристиане Хоффманн, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у нее, готов ли Берлин изменить свою позицию по снабжению Киева дальнобойным оружием из-за возможного появления северокорейских солдат на поле боя. По словам Хоффманн, глава кабинета министров ФРГ по-прежнему считает, что отправка Taurus на Украину стала бы неверным шагом с его стороны.

«По этому вопросу ничего не изменилось», — подчеркнула она.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР может направить своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях на стороне РФ.

Впоследствии британская газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на Дальний Восток якобы прибыли более 12 тыс. северокорейских солдат. По словам журналистов, в скором времени они могут принять участие в боях против Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.

При этом КНДР опровергла информацию об участии военных страны в СВО. Как сказали в представительстве страны при ООН, все подобные новости представляют собой «стереотипные и необоснованные слухи».

Ранее в РФ ратифицировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР.

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Операция на Украине
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