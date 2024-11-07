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Лукашенко: не все зависит от Трампа в вопросе прекращения конфликта на Украине

Лукашенко: Трамп будет стараться прекратить конфликт, но не все зависит от него

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине, но не все в этом вопросе зависит от него. Его слова передает БелТА.

Для урегулирования российско-украинского конфликта необходимо вести переговоры не только с Москвой, отметил он.

«Он будет стараться прекратить войну в Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран», — сказал Лукашенко журналистам во время посещения чемпионата по колке дров среди СМИ.

Белорусский лидер подчеркнул, что все сказанное Трампом во время предвыборной кампании стоит «делить на два, на три».

«Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать», — заключил он.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что команда Трампа обсуждает пункты плана завершения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле не исключили общения Путина и Трампа до инаугурации.

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