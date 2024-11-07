Киселев заявил, что Путин формулирует месседж для всего мира

Президент Российской Федерации Владимир Путин формулирует «месседж» для всего мира. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на форуме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире», передает РИА Новости.

Киселев отметил, что «Россия сегодня» транслирует идею Путина — буквально то, что он говорит, и косвенно.

По словам журналиста, у российского лидера есть концепция мира.

«Он исходит из того, что он не диктует. А когда он выступает, то он всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает. Он впитывает это», — сказал Киселев.

Он добавил, что если россияне понимают Путина, то они понимают Россию и происходящие в мире процессы, «а президент фактически их программирует».

Также Киселев рассказал, какой был самый распространенный вопрос среди представителей СМИ стран БРИКС. По его словам, каждый спрашивал о том, что их странам может дать Россия. По мнению журналиста, это свобода, поскольку многополярность БРИКС — «это не более чем просьба быть собой».

Ранее Путин рассказал об активном участии РФ в международной жизни.