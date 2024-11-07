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Киселев заявил, что Путин формулирует месседж для всего мира

Киселев заявил, что президент РФ Путин формулирует месседж для всего мира

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин формулирует «месседж» для всего мира. Об этом заявил генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на форуме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире», передает РИА Новости.

Киселев отметил, что «Россия сегодня» транслирует идею Путина — буквально то, что он говорит, и косвенно.

По словам журналиста, у российского лидера есть концепция мира.

«Он исходит из того, что он не диктует. А когда он выступает, то он всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает. Он впитывает это», — сказал Киселев.

Он добавил, что если россияне понимают Путина, то они понимают Россию и происходящие в мире процессы, «а президент фактически их программирует».

Также Киселев рассказал, какой был самый распространенный вопрос среди представителей СМИ стран БРИКС. По его словам, каждый спрашивал о том, что их странам может дать Россия. По мнению журналиста, это свобода, поскольку многополярность БРИКС — «это не более чем просьба быть собой».

Ранее Путин рассказал об активном участии РФ в международной жизни.

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