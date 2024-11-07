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СМИ узнали, что Трамп победил благодаря рабочему классу без высшего образования

NYT: Трамп одержал победу благодаря рабочим без высшего образования

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах благодаря голосам рабочего класса. Об этом сообщает The New York Times.

Издание пишет, что зачастую этот класс электората голосовал за кандидатов от Демократической партии, однако в этот раз Трамп смог увеличить свое преимущество благодаря именно этим гражданам.

Так, в округе Фейетт штата Пенсильвания республиканец набрал почти 70% голосов, что на 5 процентных пунктов выше, чем в 2020 году. В масштабе округа с испаноязычным большинством без высшего образования голосов в пользу Трампа оказалось на 10% больше, чем на прошлых выборах. Заметными были и его успехи среди чернокожих избирателей.

«Потери среди латиноамериканцев — это просто катастрофа для партии», — заявил латиноамериканский демократ Ричи Торрес.

Основная черта избирателей, которые помогли победить Трампу, — идентичность рабочего класса.

Эксперты считают, что новый президентский срок Трампа может привести к вспышкам военных конфликтов по всему миру.

Ранее в США назвали победителей и проигравших от возвращения Трампа на пост президента.

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