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Генсек НАТО заявил об угрозе для Запада со стороны России и ее партнеров

Рютте: Западу угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана

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Global Look Press

Западу, прежде всего США, угрожает усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

Генсек альянса отметил, что планирует обсудить данную ситуацию с избранным президентом США Дональдом Трампом. Рютте выразил уверенность, что у него получится договариваться с американским политиком.

«Я работал с ним четыре года, он очень четко дает понять, чего хочет, понимает необходимость взаимодействовать, формировать общие подходы. Я полагаю, что мы сможем добиваться этого», — сказал генеральный секретарь НАТО.

4 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что поражение Запада в случае начала полномасштабного военного конфликта, в котором страны НАТО выступят против России и Китая, неизбежно. По его словам, это случится в течение месяца.

5 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предупредила Североатлантический альянс об адекватном ответе Москвы при проявлении агрессивных действий со стороны НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что оппоненты не должны заблуждаться на этот счет.

Ранее бывший генсек НАТО высказался о способности Трампа приблизить мир на Украине.

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