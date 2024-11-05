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Лавров предостерег НАТО от агрессии в отношении России

Лавров: Россия адекватно ответит в случае агрессии НАТО или ее стран-членов

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МИД РФ/РИА Новости

Россия предупредила НАТО, что в случае агрессивных действий Североатлантического альянса ответ Москвы будет адекватным. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что оппоненты не должны заблуждаться на этот счет. Министр уточнил, что будут приняты меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование средств для обеспечения своей безопасности.

«И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что НАТО давно не скрывает своей агрессивной политики в отношении России. В качестве примера он привел милитаризацию Европы, которая ведется ускоренными темпами. При этом в ходе учений силы НАТО отрабатывают наступательные операции против России, добавил Лавров.

Во вторник, 5 ноября, министр иностранных дел РФ заявил, что на России и США лежит особая ответственность за судьбы мира.

Ранее постпредство России при ООН прокомментировало договор с КНДР.

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