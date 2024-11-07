Бывший генсек НАТО высказался о способности Трампа приблизить мир на Украине

Победивший на выборах в США Дональд Трамп может приблизить мир на Украине благодаря своей непредсказуемости и желанию побеждать. Об этом в интервью Politico заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По его словам, Трамп мог бы разработать сильную мирную инициативу, которая помогла бы урегулировать российско-украинский конфликт. Экс-генсек добавил, что политик не станет навязывать Киеву соглашение, которое ему покажется «нечестным».

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с Трампом. По словам Зеленского, он поздравил Трампа с «исторической и убедительной победой».

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

Ранее Трампу предрекли судьбу экс-президента США Джона Кеннеди при попытке решить украинский конфликт.