В Совфеде оценили мирный план Трампа по Украине

Конфликт на Украине очень быстро прекратится и будет урегулирован, если страны Запада прекратят военную поддержку Киева. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор Сергей Перминов, комментируя мирный план Дональда Трампа по Украине.

По словам парламентария, без изменения позиции стран Запада конфликт на Украине будет продолжаться. Он напомнил позицию России о том, что в случае прекращения помощи ВСУ боевые действия прекратятся, а решение по урегулированию будет найдено.

Перминов отметил, что в этом процессе важна роль и позиция Соединенных Штатов.

«Политическая традиция Белого дома — формирование переходной команды с целью передачи власти новому кабинету победившего 47-го президента США. Процесс выработки кадровых и политических решений в этот период времени будет сопровождать большим количеством информационных вбросов для целей тестирования общественного и международного мнения, прощупывания позиций», — сказал сенатор.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что план Трампа включает несколько ключевых пунктов. Предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Однако вопрос о том, кто обеспечит безопасность этой зоны, остается открытым. Украинская сторона, в свою очередь, обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжение Украины оружием. Анонимный представитель команды Трампа заявил, что США готовы предоставлять обучение военным и иные формы поддержки, однако основное участие в миротворческих операциях ляжет на Европу.

Ранее букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине.