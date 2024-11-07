Шойгу заявил, что Запад вмешивался в грузинские выборы

Западные страны вмешивались в парламентские выборы в Грузии, но не смогли повлиять на результаты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, Грузия подверглась «серьезным испытаниям на прочность».

«Все мы стали свидетелями бесцеремонного вмешательства стран Запада и прикормленных им неправительственных организаций в избирательный процесс», — сказал Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

Однако в этот раз «деструктивные силы, отрабатывавшие политический заказ Вашингтона и Брюсселя, потерпели неудачу», заключил глава российского Совбеза.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что во время выборов на страну оказывалось сильное давление из-за рубежа.

Ранее в Грузии взяли под стражу организаторов массового вброса на выборах.