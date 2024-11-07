Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу заявил, что Запад вмешивался в грузинские выборы

Шойгу: Запад вмешивался в избирательный процесс в Грузии, но неудачно

close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Западные страны вмешивались в парламентские выборы в Грузии, но не смогли повлиять на результаты. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, Грузия подверглась «серьезным испытаниям на прочность».

«Все мы стали свидетелями бесцеремонного вмешательства стран Запада и прикормленных им неправительственных организаций в избирательный процесс», — сказал Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

Однако в этот раз «деструктивные силы, отрабатывавшие политический заказ Вашингтона и Брюсселя, потерпели неудачу», заключил глава российского Совбеза.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что во время выборов на страну оказывалось сильное давление из-за рубежа.

Ранее в Грузии взяли под стражу организаторов массового вброса на выборах.

Все новости на тему:
Выборы в Грузии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами