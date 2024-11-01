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В Грузии взяли под стражу организаторов массового вброса на выборах

Чиковани: суд в Грузии взял под стражу организаторов массового вброса на выборах

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РИА Новости

Марнеульский магистратский суд избрал заключение в качестве меры пресечения для двух обвиняемых в организации массового вброса бюллетеней на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии. Об этом заявила судья Гванца Чиковани, передает ТАСС.

«В отношении обвиняемого Ровшана Искандарова избрать заключение в качестве меры пресечения», — сказала она.

Накануне исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе заявил, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» сообщила, что оппозиция на парламентских выборах в стране занималась кражей голосов, известно о 81 таком случае.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее премьер Грузии рассказал о «тысячах инструментов» против оппозиции.

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