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В Госдуме ответили на заявления в Евросоюзе о подготовке к войне с Россией

Депутат Чепа: заявления в ЕС о войне с Россией обусловлены паникой из-за Трампа

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Максим Блинов/РИА Новости

Заявления в Евросоюзе о подготовке к военному конфликту с Россией отражают панические настроения там после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это определенная паника многих европейских политиков, которые не понимают, как дальше будут развиваться события на европейском континенте», — подчеркнул он.

По словам депутата, после прихода Трампа к власти в США Вашингтон сделает попытку переложить поддержку Киева на ЕС. Последний не может в полной мере с этим справиться, считает Чепа.

6 ноября кандидат на должность еврокомиссара по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс в своем выступлении перед депутатами Европарламента обозначил подготовку к возможному конфликту с Россией как свою главную цель.

Он акцентировал внимание на том, что вопросы обороны будут одним из ключевых приоритетов нового состава Еврокомиссии. Кубилюс отметил, что в письме о его назначении указано, что он должен подготовить ЕС к наиболее критическим обстоятельствам в области безопасности.

Ранее на Западе раскрыли последствия конфликта с Россией.

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