Кандидат на должность еврокомиссара по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс в своем выступлении перед депутатами Европарламента обозначил подготовку к возможному конфликту с Россией как свою главную цель. Об этом сообщает РИА Новости.

Он акцентировал внимание на том, что вопросы обороны будут одним из ключевых приоритетов нового состава Еврокомиссии. Кубилюс отметил, что в письме о его назначении указано, что он должен подготовить ЕС к наиболее критическим обстоятельствам в области безопасности.

«Это подразумевает готовность к возможной агрессии со стороны России против государств-членов Европейского Союза», — заявил он.

Кубилюс также отметил, что некоторые разведывательные отчеты указывают на вероятность того, что Россия может проверить решимость НАТО и ЕС к концу текущего десятилетия. В то же время он не предоставил никаких конкретных доказательств предполагаемой угрозы со стороны России.

В октябре источники Reuters сообщили, что Европейский союз может усилить санкции в отношении России в случае победы на выборах президента в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Ранее на Западе раскрыли последствия конфликта с Россией.