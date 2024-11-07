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Шойгу заявил о превращении украинского руководства в «террориста»

Шойгу: руководство Украины превратилось в управляемого извне «террориста»

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Украинское руководство за последние несколько лет превратилось в «террориста», управляемого из-за границы. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

В четверг, 7 ноября, он принял участие в 12-й встрече секретарей Советов безопасности стран — членов СНГ. Мероприятие состоялось в Москве.

«Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего <...> собственной промышленностью и контролируемой территорией», — сказал Шойгу.

По его словам, только наличие промышленности и земель отличает украинские власти от международных террористических организаций.

21 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область отдалило перспективы урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Как он отметил, атака на российский регион стала свидетельством «террористической и агрессивной сущности» нынешнего руководства Украины.

В сентябре турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила о попытке украинских властей привлечь членов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) к участию в боевых действиях против РФ. С этой целью делегация страны посетила сирийский город Идлиб и провела встречу с представителями структуры.

Ранее политолог рассказал, способна ли ООН признать Украину государством-террористом.

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