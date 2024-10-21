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Небензя назвал последствия вторжения ВСУ в Курскую область

Небензя: перспективы урегулирования конфликта отдалились из-за вторжения ВСУ

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John Minchillo/AP

Из-за вторжения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области перспективы урегулирования конфликта отдалились. Об этом заявил ТАСС постпред России при ООН Василий Небензя.

«Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования», — сказал он.

Небензя добавил, что вторжение украинских войск на территорию Курской области показало их «террористическую и агрессивную сущность». Он также отметил, что представители Кремля предупреждали об этом уже давно.

21 октября журнал Foreign Affairs сообщил, что российские войска применяют эффективную наступательную стратегию, благодаря которой им удалось занять ключевые города вокруг укрепрайонов вооруженных сил Украины, где потери среди личного состава значительно возросли.

20 октября сообщалось, что военные Вооруженных сил России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая попыталась прорвать границу в районе села Волфино в Глушковском районе Курской области.

Ранее российский вертолет уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области.

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