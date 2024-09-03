Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал намерение ряда африканских стран добиться признания Украины государством-террористом. По его мнению, если этот вопрос будет поднят на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), преступления Киева вполне могут оправдать.

«Такого решения не будет, сто процентов, потому что, как мы знаем, в Совете Безопасности ООН существуют пять постоянных членов с правом вето. Из этих пяти государств три однозначно поддерживают Украину. Это США, Великобритания, Франция. И если остальные два, то есть Россия и Китай, могли бы согласиться с такой формулировкой, то эти три государства точно с ней не согласятся», — отметил политолог.

До этого главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо подчеркивали, что решительно осуждают поддержку терроризма со стороны Киева.

Как отмечал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, Совбез ООН после обращения африканских стран может признать Украину террористическим государством. По его словам, основания для этого уже есть, поскольку Киев нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов путем вмешательства в дела других государств.

Ранее в ООН заявили о беспокойстве из-за запрета УПЦ на Украине.