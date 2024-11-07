В Совфеде рассказали об истерике в Европе из-за Трампа

Избрание республиканца Дональда Трампа президентом США застало европейских политиков врасплох. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Судя по истерической реакции в Европе, так оно и есть», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, соответствующая реакция на победу Трампа говорит о низком интеллектуальном уровне европейской правящей элиты, а также о самодовольстве и самоуверенности европейских либеральных политиков.

Сенатор напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который некоторое время назад заявлял, что Трамп не придет к власти. Теперь, отметил Пушков, Макрон сильно жалеет о сказанном.

«Трамп не из тех, кто такое забывает», — написал сенатор.

До этого американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х посоветовал поменять источники информации тем, для кого победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа стала шоком.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Соперником Трампа была кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что республиканец набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Ранее Reuters узнал, зачем Илон Маск поддержал Трампа.