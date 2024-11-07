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В Бразилии заявили, что победа Трампа обрекла мир на «сожительство с дьяволом»

Обозреватель ди Соуза: после победы Трампа мир будет сосуществовать с дьяволом

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Brendan McDermid/Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах президента США обрекла мир на «сожительство с дьяволом» в ближайшие четыре года. Такое мнение высказал обозреватель бразильского интернет-портала Universo Online Жозиас ди Соуза.

«Одна из последних привилегий, которую демократия может предоставить своим гражданам, — это возможность выбирать собственный путь в ад», — написал журналист.

По словам ди Соуза, второй президентский срок Трампа ознаменовал «упадок демократии в США». Обозреватель считает, что республиканец, находясь на посту главы государства, будет следовать курсу экономического изоляционизма.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков.

Телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал как минимум 295 голосов. Харрис уже признала поражение.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее американист раскрыла первые решения Трампа после победы на выборах.

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