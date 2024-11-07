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Политолог рассказал, почему Германия находится в шоке из-за победы Трампа

Политолог Рар: Германия находится в шоке из-за победы Трампа

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Brian Snyder/Reuters

Германия и Евросоюз пребывают в состоянии шока и растерянности из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США. Таким мнением в беседе с газетой «Взгляд» поделился политолог Александр Рар.

По его словам, они не понимают, как жители США могли проголосовать за кандидата, которого считают «врагом либеральной демократии». Кроме того, Европу пугает то, что новый президент может прекратить поддержку Украины и провести ее раздел, чтобы остановить конфликт.

«Они надеются, что Киев не проиграет, однако без США это практически невозможно. Кроме того, у немцев имеется страх того, что победа Трампа может негативно сказаться на торговле со Штатами, ведь при нем налоги на ввоз немецкой продукции могут увеличиться до 20%», – сказал Рар.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин до этого говорил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США наиболее сильно ударит по Демократической партии, Китаю и Ирану. По его словам, самой пострадавшей стороной стала Демпартия США, поскольку проиграл не только их кандидат, но и вся концепция однополярного мира, против которой проголосовали американцы.

Ранее стало известно, как Трамп может уничтожить НАТО.

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