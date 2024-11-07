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Политолог раскрыл, кто больше всего пострадает после победы Трампа

Политолог Блохин: из-за победы Трампа пострадают Демпартия США, Китай и Иран

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Chris Pizzello/AP

Победа Дональда Трампа на выборах президента США наиболее сильно ударит по Демократической партии, Китаю и Ирану. Такую точку зрения высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, самой пострадавшей стороной стала Демпартия США, поскольку проиграл не только их кандидат, но и вся концепция однополярного мира, против которой проголосовали американцы. Он подчеркнул, что демократы потерпели фиаско в самом сердце США.

Блохин также напомнил, что Трамп является сторонником «бескомпромиссного сдерживания Китая», в то время как с Россией ему нужно договариваться. Кроме того, Трамп считается произраильским политиком, в связи с чем будет усилена поддержка еврейского государства и увеличено давление на Иран, указал эксперт.

«Трамп негативно относится к Украине, но не факт, что на украинском направлении американские элиты дадут ему изменить траекторию внешней политики. Мы помним, как был усилен антироссийский санкционный режим и передавалось оружие Украине при прошлом президентстве Трампа», — заявил Блохин.

Накануне газета Politico писала, что у победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить в случае возвращения в Белый дом.

Ранее глава МИД Польши раскрыл, что Европа должна «немедленно» сделать после победы Трампа.

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