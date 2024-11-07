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Байден посетит инаугурацию Трампа

NBC: Джо Байден посетит инаугурацию Дональда Трампа в январе

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Quetzalli Nicte-Ha/Reuters

Действующий президент США Джо Байден планирует присутствовать на церемонии инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2025 года в Капитолии Вашингтона. Трампа приведут к присяге, а затем дадут ему слово. После церемонии состоится торжественный парад и инаугурационный бал.

Накануне Байден позвонил по телефону Трампу и поздравил его с победой на выборах. Глава государства подчеркнул приверженность обеспечению гладкой передачи власти и пригласил республиканца на встречу в Белом доме. Дата будет определена позднее.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

Трамп уже занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 годы. Затем баллотировался во второй раз, но проиграл Джо Байдену. Вице-президента Харрис демократы выдвинули кандидатом после того, как в июле 2024 года Байден решил не участвовать в президентской гонке.

Ранее Харрис позвонила Трампу.

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Выборы в США - 2024
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