Байден посетит инаугурацию Трампа

Действующий президент США Джо Байден планирует присутствовать на церемонии инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2025 года в Капитолии Вашингтона. Трампа приведут к присяге, а затем дадут ему слово. После церемонии состоится торжественный парад и инаугурационный бал.

Накануне Байден позвонил по телефону Трампу и поздравил его с победой на выборах. Глава государства подчеркнул приверженность обеспечению гладкой передачи власти и пригласил республиканца на встречу в Белом доме. Дата будет определена позднее.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

Трамп уже занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 годы. Затем баллотировался во второй раз, но проиграл Джо Байдену. Вице-президента Харрис демократы выдвинули кандидатом после того, как в июле 2024 года Байден решил не участвовать в президентской гонке.

Ранее Харрис позвонила Трампу.