Маск призвал демократов демонтировать построенный для него ГУЛАГ

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск призвал Демократическую партию США демонтировать построенный для него ГУЛАГ на случай победы на президентских выборах. Об этом он написал в соцсети Х.

«Думаю, им придется демонтировать тот ГУЛАГ, который они для меня построили», — написал он на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал запись в социальной сети, где говорилось о том, что Маск поставил все свое состояние на выборах и победил, поскольку демократы собирались «полностью уничтожить его» в случае поражения Трампа.

1 ноября сообщалось, что Маск опасается мести властей США в случае проигрыша Трампа на выборах. В развернувшейся на эту тему дискуссии, в частности, было высказано предположение, что у Маска могут отозвать гражданство США, если выяснится, что он «наврал» в миграционных документах (Маск родился и вырос в ЮАР. — Ред.). «Это 100% вероятно», — написал Маск.

В американской президентской кампании 2024 года Маск был весьма заметным сторонником кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее Маск увеличил свое состояние на $26,5 млрд.