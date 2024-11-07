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Французский политик раскрыл, какие силы уничтожат «ястребов» в НАТО

Политик Филиппо: президент Трамп и БРИКС уничтожат ястребов в НАТО

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Alexis Sciard/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп и БРИКС уничтожат ястребов в НАТО. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

Филиппо подчеркнул, что члены Североатлантического альянса, выступающие за продолжение военных действий, недовольны победой Дональда Трампа на выборах в США.

«Этим вечером они кричат от ярости <…>, но это не имеет значения. На самом деле для них уже все кончено! Движение БРИКС и Трамп захватывают их в тиски и в конце концов превратят их... в ничто!» — написал он.

По словам французского политика, будущее принадлежит свободным народам и патриотам своих государств.

До этого американские букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли Дональд Трамп закончить конфликт на Украине за три месяца. На данный момент вероятность такого развития событий, согласно данным, составляет 38%.

5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее американский сенатор призвал положить конец конфликту на Украине.

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