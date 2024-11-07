В США рассказали, как Трамп может избежать уголовного преследования

После победы на выборах президента США Дональд Трамп может помиловать себя, что позволит ему избежать наказания по открытым в его отношении уголовным делам. Об этом сообщает издание Business Insider (BI) со ссылкой на экспертов по правовым вопросам.

Сейчас Трамп проходит в качестве фигуранта четырех уголовных процессов в США. Два из них заведены на федеральном уровне, еще два — в штатах Нью-Йорк и Джорджия.

По данным издания, республиканец сможет снять с себя федеральные обвинения путем выпуска президентского указа о своем помиловании. Авторы отметили, что технически такой вариант возможен, однако на практике раньше не применялся. Помимо этого, Трамп может попросить генпрокурора США уволить спецпрокурора Джека Смита, который инициировал оба федеральных процесса.

«Он также может попросить суды прекратить федеральное преследование, поскольку существует давняя политика министерства юстиции, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности во время пребывания в должности или попытаться помиловать себя», — говорится в материале.

При этом авторы обратили внимание, что аналогичные решения Трамп не сможет принять в отношении дел, заведенных в Нью-Йорке и Джорджии. В этом случае политику останется приостановить процессы до окончания его президентского срока.

В США завершилось голосование на выборах президента. Для победы нужно минимум 270 голосов выборщиков. И хотя текущие итоги предварительные, уже ясно, что Трамп набрал нужное количество. Голосование выборщиков состоится 17 декабря, после чего 6 января конгресс утвердит итоги. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января 2025 года.

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