На Украине в 4 раза выросло число дезертиров

С января по сентябрь 2024 года на Украине зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в 4 раза больше случаев дезертирства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Офис генерального прокурора республики, передает издание «Украинская правда».

Отмечается, что за первые девять месяцев текущего года было выявлено 35 307 фактов самовольного оставления воинской части и 18 196 случаев дезертирства (17 658 и 7 883 случаев в 2023 году).

Военный психолог рассказал в интервью изданию, что бойцы могут оставлять части из-за усталости, чувства несправедливости, страха, отсутствия мотивации и т.д.

В комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности заявили, что правоохранительные органы не способны расследовать такое количество дел, приходится прибегать к выборочному правосудию — одного арестовали, другого не поймали, а третьего поймали и отпустили и прочее.

В конце сентября украинское издание «Страна.ua» сообщало, что во второй половине текущего года проблема дезертирства в Вооруженных силах Украины необычайно обострилась, побеги из воинских частей и с линии фронта приняли по-настоящему массовый характер.

Ранее в Раде назвали две причины дезертирства в украинской армии.