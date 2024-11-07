Посол Австралии удалил негативные высказывания о Трампе из своих соцсетей

Посол Австралии в США Кевин Радд принял решение удалить все негативные комментарии о Дональде Трампе со своего личного сайта и из социальных сетей. Об этом говорится в заявлении на сайте Радда.

По словам дипломата, это было сделано для того, чтобы «исключить возможность неправильного толкования комментариев как отражающих его позицию как посла и, соответственно, взгляды правительства Австралии».

Перед тем как занять должность посла, Радд активно комментировал американскую политику и допускал выпады в адрес Трампа.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. Представляющий Республиканскую партию Дональд Трамп получил 295 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. У его соперницы Камалы Харрис 226 голосов выборщиков.

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Ранее Зеленский рассказал об «отличном разговоре» с Трампом.