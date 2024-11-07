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Руководство Туркмении поздравило Трампа с победой на выборах

Президент Туркмении Бердымухамедов поздравил Трампа с победой на выборах

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Руководство Туркмении поздравило Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом сообщает официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

В своем послании президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркмения высоко оценивает текущий уровень отношений с США и придает огромное значение укреплению двустороннего сотрудничества, в основу которого положены принципы равноправия, взаимоуважения и обоюдной защиты интересов.

К поздравлениям Трампу присоединился председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Оба государственных мужа пожелали избранному президенту США крепкого здоровья, счастья и больших успехов на высшем государственном посту.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с победившим на выборах главы США Дональдом Трампом. Президент Украины подчеркнул, что данный результат для американского политика стал возможным благодаря «впечатляющей» избирательной кампании.

Ранее Байден поздравил Трампа с победой на выборах.

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Выборы в США - 2024
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