В СДПГ оправдали решение об отставке министра финансов ФРГ

Решение об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера было непростым, но необходимым. Такое мнение выразил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених, сообщает ТАСС.

Мютцених пояснил, что Линднер хотел потребовать от канцлера Олафа Шольца новых выборов, что, с его точки зрения, было «серьезным злоупотреблением доверием».

«Все в парламентской группе чувствовали, что канцлер принял трудное, но необходимое решение», — заявил Мютцених.

Об отставке главы минфина ФРГ стало известно 6 ноября после заседания коалиционного комитета, в рамках которого участники пытались найти решение спора по поводу вывода экономики страны из кризиса. Линднер выступил с предложением провести досрочные выборы. Шольц отверг эту идею.

Одновременно с этим вице-канцлер Роберт Хабек объявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП).

Ранее Шольц рассказал о причинах отставки главы минфина ФРГ.