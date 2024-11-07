У Североатлантического альянса печальные перспективы, поэтому он должен самораспуститься. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, НАТО стало агрессивным и циничным политическим блоком, поэтому нормальных перспектив у него нет. Организации лучше самораспуститься, ее членам следует «радостно продолжать» уже в качестве независимых государств, а самым «приличным» из них следует попытаться вступить в ряды БРИКС.

5 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что агрессивные действия Североатлантического альянса спровоцируют адекватный ответ Москвы.

4 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что если состоится полномасштабный военный конфликт, в котором страны НАТО выступят против России и Китая, то западные страны проиграют в течение месяца.

Ранее Китай обвинил НАТО в превышении полномочий.