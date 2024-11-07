Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что НАТО следует самораспуститься

Депутат Картаполов: НАТО следует самораспуститься

close
AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

У Североатлантического альянса печальные перспективы, поэтому он должен самораспуститься. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, НАТО стало агрессивным и циничным политическим блоком, поэтому нормальных перспектив у него нет. Организации лучше самораспуститься, ее членам следует «радостно продолжать» уже в качестве независимых государств, а самым «приличным» из них следует попытаться вступить в ряды БРИКС.

5 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что агрессивные действия Североатлантического альянса спровоцируют адекватный ответ Москвы.

4 ноября ирландский журналист Чей Боуз заявил, что если состоится полномасштабный военный конфликт, в котором страны НАТО выступят против России и Китая, то западные страны проиграют в течение месяца.

Ранее Китай обвинил НАТО в превышении полномочий.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами