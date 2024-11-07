Администрация Байдена обсудила с командой Трампа передачу власти

Руководитель аппарата Белого дома Джефф Зиентс обсудил с командой избранного президента Дональда Трампа предстоящую передачу власти. Об этом со ссылкой на представителя администрации действующего президента США Джо Байдена сообщает телеканал CNN.

По его словам, Зиентс и сопредседатели переходного комитета Трампа Говард Лютник и Линда Макмэхон провели беседу об упорядоченной передаче власти и подтвердили роль соглашений в начале мероприятий по переходу.

Накануне Трампа поздравили с победой Байден и проигравшая выборы кандидат от Демократической партии США Камала Харрис.

Инаугурация президента США состоится 20 января 2025 года в Капитолии Вашингтона. Трампа приведут к присяге, а затем дадут ему слово. После церемонии состоится торжественный парад и инаугурационный бал.

Ранее Трамп отказался снова назначать своих детей на должности в Белом доме.