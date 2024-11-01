Индекс усталости немецкого общества от санкций против Китая, России и Ирана достиг достиг 8,1 пункта. Такие данные представило движение «Остановите санкции». Индекс вырос на 0,4 пункта с августа этого года.

Как объяснили в движении, данный индекс формируется по результатам анонимного онлайн-опроса, который проводится раз в два месяца. Это делается, чтобы изучить реальную картину усталости немецкого общества и донести ее до правительства ФРГ.

В ходе исследования гражданам Германии предлагается рассказать – ощущает ли конкретный человек влияние санкций против третьих стран на экономику ФРГ, личный доход и психоэмоциональное состояние.

Так, среди людей с низким доходом индекс достиг 9 пунктов. В свою очередь, для предпринимателей индекс составил 7,6 пунктов. Среди молодежи и пенсионеров индекс составил 8,5 и 6,5 пунктов соответственно, а у госслужащих — 6.

Так, 65% немцев ответили, что стали жить хуже после введения санкций. При этом 77% ответили утвердительно на вопрос «Верно ли утверждение: «Мое психологическое состояние ухудшилось после введения санкций против третьих стран?»».

Кроме того, 87% испытывают тревогу перед будущим. Среди экономических проблем ФРГ, возникших после введения санкций, больше всего граждан волнует рост цен на продукты питания и топливо, вероятность энергетического кризиса и спад промышленного производства.

«Мы хотим, чтобы немецкое и европейское общество могло выражать своё мнение открыто, на основе базового права свободы слова. Власти и СМИ пытаются исказить картину, пре-уменьшить катастрофические последствия санкций на экономику ФРГ и Евросоюза в целом. Но каждый из нас видит ценники на продукты и топливо, а впереди – зима и угроза энергетического кризиса. Мы призываем сограждан принимать активное участие в опросе, чтобы чиновники и пропагандисты услышали голос каждого», — отметили в движении «Остановите санкции».

Напомним, результаты первого опроса представители движения «Остановите санкции» презентовали в августе 2024 года. В очередном исследовании, которое завершилось 20 октября, приняли участие 8974 человека.