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Захарова напомнила Зеленскому о Марсе

Захарова поинтересовалась, говорил ли Зеленский с Трампом о полете на Марс

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Shannon Stapleton/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала насчет поздравления Дональда Трампа с победой на выборах президента США со стороны Владимира Зеленского. Комментарий Захарова оставила в своем Telegram-канале.

»Зеленский вспомнил, что обсуждал с Трампом свой «план». А с Илоном Маском свой полет на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись», — пишет Захарова.

Зеленский направил Трампу поздравительное обращение, в котором выразил надежду на продолжение помощи со стороны Соединенных Штатов.

6 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Киеву придется приложить немало усилий, чтобы убедить Трампа продолжить поддержку Украины. Он назвал республиканца прагматичным бизнесменом, мыслящим «с точки зрения затрат и выгод». По его мнению, с новым лидером США Киеву уже не будет так легко, как с Джо Байденом.

Ранее журналист объяснил поражение Харрис «проклятием Зеленского».

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