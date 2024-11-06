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Более половины жителей Пуэрто-Рико выступили за присоединение к США

Nuevo Dia: сторонники присоединения к США лидируют на референдуме в Пуэрто-Рико

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Shutterstock/FOTODOM

Более половины жителей Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США в качестве штата на референдуме о статусе острова. Об этом сообщает местная газета El Nuevo Día.

После обработки 91,35% голосов стало известно, что 56,82% пуэрториканцев высказались за вступление в США, 30,85% — за независимость, еще 12,33% — за сохранение текущего статуса.

Пуэрто-Рико — это островное государство в Карибском море, которое является неинкорпорированной территорией Соединенных Штатов Америки. Это значит, что остров принадлежит США, но формально не считается частью страны. У Пуэрто-Рико есть свои органы самоуправления, например, собственный губернатор и законодательный орган, но он подчиняется американским законам и правительству в Вашингтоне. Жители острова имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах.

До этого актриса и певица Дженнифер Лопес раскритиковала республиканца Дональда Трампа за расистские высказывания его сторонника — комика Тони Хинчклиффа, который назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». Джей Ло, родители которой пуэрториканцы, вступилась за историческую родину. По ее словам, в тот день были оскорблены не только пуэрториканцы, а все латиноамериканцы в стране, все граждане и порядочные люди. Причем Трампа певица назвала «худшим врагом, который когда-либо был у Америки».

Ранее CNN объявил о победе Трампа на выборах президента США.

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