Джей Ло ответила на расистский выпад сторонников Трампа

Кандидатка в президенты США Камала Харрис привлекла актрису и певицу Дженнифер Лопес к своей избирательной кампании. Об этом пишет The Sun.

Джей Ло приняла участие в митинге в Лас Вегасе. Она раскритиковала другого кандидата в президенты Дональда Трампа за расистские выпады его сторонника комика Тони Хинчклиффа о Пуэрто-Рико на митинге трампистов.

Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом».

Джей Ло, родители которой пуэрториканцы, вступилась за историческую родину. Она заявила, что комментарии Хинчклиффа «напомнили, кто он [Трамп] на самом деле и что действительно чувствует».

«В тот день были оскорблены не только пуэрториканцы, а все латиноамериканцы в стране, все граждане и порядочные люди», — заявила звезда.

55-летняя певица назвала Трампа «худшим врагом, который когда-либо был у Америки».

В предвыборном штабе Трампа уточнили, что кандидат от республиканской партии сам не делал комментариев и что шутка Хинчклиффа «не отражает взглядов президента Трампа или предвыборного штаба».

Накануне Дженнифер Лопес избавилась от татуировки, посвященной ее экс-супругу Бену Аффлеку.

Ранее была названа дата выхода фильма о Трампе в России.