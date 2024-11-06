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В Минске раскрыли выгоду разрядки отношений Вашингтона с Минском и Москвой

Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт: разрядка Вашингтона с Минском и Москвой выгодна США

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x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что разрядка в отношениях Вашингтона с Минском и Москвой в интересах США. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По ее словам, ухудшение отношений между странами «вряд ли возможно», а в лучшее люди склонны верить всегда.

«Разрядка в отношениях в интересах самой Америки, а Америка, как известно, для нового хозяина Белого дома — прежде всего», — заявила Эйсмонт.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о допустимости диалога между Россией и США, в случае если администрация избранного президента Дональда Трампа предпримет необходимые действия для урегулирования военного конфликта на Украине. По его словам, страна открыта для диалога, но о развитии взаимоотношений можно будет судить после «конкретных шагов» со стороны американского правительства.

6 ноября в Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Ранее Песков заявил, что США могут быстро прекратить конфликт на Украине.

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Выборы в США - 2024
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