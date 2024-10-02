По делу экс-замминистра обороны Иванова арестованы три автомобиля

Арестованы три автомобиля бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из соответствующих регистрационных документов.

Речь идет о машине Cadillac Escalade, раритетном авто 1967 года, а также автомобиле Mercedes-Benz G63, который принадлежит экс-замминистра, но оформлен на его водителя.

В августе суд наложил арест на Porsche Cayenne, принадлежащий соучредителю компании «ОлимСитиСтрой» Александру Фомину, который является фигурантом дела о взятках Тимура Иванова.

В мае суд арестовал два роскошных автомобиля Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban, а также спортивный мотоцикл MV Agusta, принадлежавшие Тимуру Иванову. Мотоцикл был переоформлен на его отца в 2022 году.

Иванова задержали 23 апреля. В обязанности военного на посту замглавы Минобороны, когда его возглавлял Сергей Шойгу, входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. 24 апреля суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании организованного преступного сообщества.