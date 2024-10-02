Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

По делу экс-замминистра обороны Иванова арестованы три автомобиля

РИА: по делу Тимура Иванова арестованы Escalade, Gelandewagen и раритетное авто

close
Илья Питалев/РИА Новости

Арестованы три автомобиля бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из соответствующих регистрационных документов.

Речь идет о машине Cadillac Escalade, раритетном авто 1967 года, а также автомобиле Mercedes-Benz G63, который принадлежит экс-замминистра, но оформлен на его водителя.

В августе суд наложил арест на Porsche Cayenne, принадлежащий соучредителю компании «ОлимСитиСтрой» Александру Фомину, который является фигурантом дела о взятках Тимура Иванова.

В мае суд арестовал два роскошных автомобиля Mercedes-Benz V-класса и Chevrolet Suburban, а также спортивный мотоцикл MV Agusta, принадлежавшие Тимуру Иванову. Мотоцикл был переоформлен на его отца в 2022 году.

Иванова задержали 23 апреля. В обязанности военного на посту замглавы Минобороны, когда его возглавлял Сергей Шойгу, входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. 24 апреля суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании организованного преступного сообщества.

Все новости на тему:
Дело Тимура Иванова
Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами