Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны даты заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе

Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе 3–4 декабря

close
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Заседание глав МИД стран НАТО и сопутствующие ему совещания состоятся в штаб-квартире в Брюсселе 3–4 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

Отмечается, что встреча пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

В октябре Рютте пообещал до конца года запустить штаб НАТО по координации помощи Украине. Решение по созданию командования в Висбадене было принято на саммите в Вашингтоне.

Генсек НАТО отмечал, насколько важна работа альянса по подготовке 700 военнослужащих, которые будут размещены в Висбадене и в логистических узлах на восточном фланге Североатлантического союза.

По итогам прошлой встречи в Брюсселе министры стран НАТО согласовали новые ограничения против России в ответ на якобы «акты саботажа со стороны РФ» против членов альянса. Главы оборонных ведомств договорились усилить обмен между разведслужбами, усилить защиту критической инфраструктуры и ввести ограничения против разведки РФ.

Ранее стало известно об одном из немногих соглашений России со страной НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами