Стали известны даты заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе

Заседание глав МИД стран НАТО и сопутствующие ему совещания состоятся в штаб-квартире в Брюсселе 3–4 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

Отмечается, что встреча пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

В октябре Рютте пообещал до конца года запустить штаб НАТО по координации помощи Украине. Решение по созданию командования в Висбадене было принято на саммите в Вашингтоне.

Генсек НАТО отмечал, насколько важна работа альянса по подготовке 700 военнослужащих, которые будут размещены в Висбадене и в логистических узлах на восточном фланге Североатлантического союза.

По итогам прошлой встречи в Брюсселе министры стран НАТО согласовали новые ограничения против России в ответ на якобы «акты саботажа со стороны РФ» против членов альянса. Главы оборонных ведомств договорились усилить обмен между разведслужбами, усилить защиту критической инфраструктуры и ввести ограничения против разведки РФ.

Ранее стало известно об одном из немногих соглашений России со страной НАТО.