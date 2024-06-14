В НАТО договорились о введении новых ограничений против РФ

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО согласовали новые ограничения против России, которые станут ответом на якобы «акты саботажа со стороны РФ» против членов альянса. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня министры согласовали ряд мер, которые будут применяться индивидуально и коллективно. Это усиление обмена между разведслужбами, усиление защиты критической инфраструктуры и введение ограничений в отношении российской разведки», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны в Брюсселе.

14 июня глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на территории стран НАТО — в Польше, Словакии и Румынии — появятся три военные базы, через которые альянс будет осуществлять поставки вооружений Киеву.

13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией.

Ранее в НАТО отказались считать удары по РФ западным оружием эскалацией.