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Стало известно об одном из немногих соглашений России со страной НАТО

Bloomberg: Россия и Норвегия подписали соглашение о рыболовстве на 2025 год

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РИА «Новости»

Россия и Норвегия согласовали условия рыболовства в акваториях Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, в ходе совещания Россия и Норвегия установили общие лимиты на вылов трески, пикши и других видов рыбы на 2025 год. Квоту на пикшу установили на уровне 130 тонн на черного палтуса — 10 тонн, а лом мойвы оказался запрещен.

«Хорошо, что мы заключили соглашение о рыболовстве с Россией несмотря на то, что в этом году мы также находимся в чрезвычайной ситуации», — заявила министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Наесс, отметив, что соглашение закладывает основу для долгосрочного и устойчивого управления океаном.

В 2023 году посол РФ в Осло заявил, что Россия и Норвегия продолжат работу в области рыболовства несмотря на санкции.

В июле текущего года власти Норвегии объявили об ужесточении режима захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны – Тромсе, Ботсфьорд и Киркенес, которые остаются открытыми на фоне действия антироссийских санкций.

Ранее на Байкале ввели нерестовый запрет на вылов омуля.

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