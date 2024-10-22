Рютте пообещал до конца года запустить штаб НАТО по помощи Украине

Командование Североатлантического альянса по координации помощи Киеву заработает до конца года. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Это решение по созданию командования в Висбадене было принято на саммите в Вашингтоне <...> В настоящее время наши структуры работают над этим командованием, оно еще не создано <...> Сейчас мы рассчитываем, что командование заработает полностью к концу года», — заявил Рютте на пресс-конференции в Эстонии.

До этого в посольстве России во Франции заявили, что размещение военных сил Североатлантического альянса на Украине приведет к полномасштабному столкновению стран НАТО с Россией.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, предположил, что Западу пора задуматься об обеспечении Киева средствами неядерного сдерживания. Что они могут из себя представлять и действительно ли союзники Киева готовы потратить силы и деньги на этот проект — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко предупредил об опасности ввода войск НАТО на Украину.