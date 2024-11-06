Политолог рассказал о последней попытке Байдена помочь Украине

Президент США Джо Байден может попытаться оказать Украине помощь в последние месяцы нахождения в должности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Хотя это считается периодом «хромой утки», когда должен идти транзит власти и судьбоносных решений приниматься не должно старой администрацией, но от этих приличий они уже давным-давно отказались. Поэтому действительно есть вероятность того, что Байден протащит в Конгрессе согласование новых траншей на украинском направлении до того, как вступит в работу новая сессия Конгресса, то есть до начала января», — сказал Дудаков.

Он также предположил, что Байден может сделать «радикальные дипломатические публичные жесты» вроде предоставления Украине дальнобойного оружия или повышения статуса Киева в рамках программы по вступлению в НАТО. По словам Дудакова, Трамп мог бы отменить все меры Байдена, но тогда его назовут «русским агентом».

6 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Киеву придется приложить немало усилий, чтобы убедить Трампа продолжить поддержку Украины. Он назвал республиканца прагматичным бизнесменом, мыслящим «с точки зрения затрат и выгод». По его мнению, с новым лидером США Киеву уже не будет так легко, как с Джо Байденом.

Ранее Пушков рассказал о беспокойстве ЕС и Украины из-за победы Трампа.