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Назвавший Трампа социопатом глава МИД Британии поздравил его с победой

Назвавший Трампа женоненавистником глава МИД Британии поздравил его с победой

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Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, который несколько лет назад резко критиковал экс-президента США Дональда Трампа, поздравил политика с победой на выборах президента Соединенных Штатов на своей странице в соцсети X.

«Поздравления Дональду Трампу с его победой. <...> Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами и с Джеймсом Дэвидом Вэнсом в предстоящие годы», — написал глава британского МИД.

В 2018 году Лэмми, который тогда был депутатом, дал интервью журналу Time по поводу визита Трампа в Великобританию. Он обвинил американца в женоненавистничестве и социопатии, а также в симпатиях к неонацистам. Кроме того, он назвал Трампа серьезной угрозой мировому порядку.

На прошедших в США выборах Трамп конкурировал с действующим вице-президентом Камалой Харрис. Согласно предварительным данным, Трамп набрал больше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию подсчета голосов.

Ранее Захарова посмеялась над тем, как Зеленский поздравил Трампа с победой.

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Выборы в США - 2024
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