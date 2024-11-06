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Поражение Харрис оценили словами «Тейлор Свифт и Бейонсе не помогли»

Do Rzeczy: поддержка Тейлор Свифт, Бейонсе и других звезд не помогла Харрис

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Marco Bello/Reuters

Поддержка кандидата на пост Демократической партии Камалы Харрис со стороны Тейлор Свифт, Бейонсе и других звезд не помогла ей одержать победу на президентских выборах в США, а помощь со стороны знаменитостей в политических мероприятиях переоценена. Об этом пишет Do Rzeczy.

Как напоминает портал, Харрис поддерживали такие американские звезды, как Дженнифер Энистон, Леди Гага, Бейонсе, Тейлор Свифт, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Харрисон Форд, Кэти Перри, Кристина Агилера, Марк Руффало и Карди Би, однако это не помогло ей одержать победы.

«Несмотря на огромную поддержку со стороны американских кинозвезд, музыкантов и знаменитостей, кандидату от Демократической партии пришлось смириться с поражением», — говорится в тексте.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Кандидат от республиканцев уже **объявил** себя президентом. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

Ранее миру предрекли пропаганду сексизма, расизма и авторитаризма при президентстве Трампа.

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Выборы в США - 2024
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