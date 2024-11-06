Эксперт усомнился в одном из самых громких обещаний Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет завершить военный конфликт на Украине за один день, если одержит победу в президентской гонке. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Эксперт напомнил, что в случае победы он сможет стать президентом США только 20 января. При этом американское законодательство запрещает новоизбранной администрации, которая еще не вошла в Белый дом, разбираться с делами международного уровня, отметил он.

«На этом погорел генерал Майкл Флинн, которого Трамп после победы в 2016 году назначил советником по безопасности. Он позвонил послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку и попросил его не отвечать на санкции, которые Барак Обама в свои последние дни вводил против России. В разговоре он попросил не давать ответные санкции, так как они придут к власти 20 января и все отменят, начнут новую хорошую жизнь», — добавил Лозанский.

В США завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277. Сам политик уже объявил себя победителем.

Ранее политолог ответил, сможет ли Трамп сменить курс США по Украине.