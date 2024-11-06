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ЕС продлил военную учебную миссию для Украины на два года

Евросоюз продлил миссию по подготовке украинских военных на два года

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Virginia Mayo/AP

Евросоюз продлил на два года работу военной учебной миссии ЕС для Украины. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, за последние два года деятельности миссии в 24 странах-участницах было подготовлено около 70 тысяч украинских военных.

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявлял, что в настоящее время ВСУ «находятся под большим давлением по всей линии фронта», поэтому европейские страны должны предоставить Украине больше возможностей и наращивать тренировочную миссию.

В конце августа европейская служба внешних связей (EEAS) порекомендовала представителям Евросоюза продлить миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). Также EEAS рекомендовала скорректировать программы обучения ВСУ, как того потребовали киевские власти.

Цель EUMAM — повышение боеспособности Вооруженных сил Украины для защиты ее территориальной целостности, суверенитета и гражданского населения. Задачи миссии включают индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку военнослужащих ВСУ и снаряжение подготовленных бойцов.

Ранее Польша отказалась обучать солдат ВСУ на территории Украины.

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