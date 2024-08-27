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В ЕС порекомендовали продлить миссию по военной помощи Киеву

Euractiv: EEAS посоветовала продлить помощь ВСУ и изменить программы обучения

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РИА Новости

Европейская служба внешних связей (EEAS) советует членам Евросоюза продлить миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM) и скорректировать программы обучения ВСУ в соответствии с требованиями Киева, сообщает издание Euractiv.

«EEAS советует сделать обучение (ВСУ - ред.) более соответствующим боевым потребностям, учитывая разрыв между курсами и реальностью на поле боя», - говорится в публикации со ссылкой на проект документа службы.

Она указывает, что разница между ожиданиями украинских войск от обучения и реальностью в условиях боевых действий ставит под вопрос эффективность всей программы, в частности из-за необходимости солдатам проходить дополнительное обучение по возвращении на Украину.

До этого стало известно, что западные инвесторы получают прибыль от облигаций украинских компаний, несмотря на их «мусорный» статус.

Ранее расходы Украины на обслуживание госдолга превысили $296 на человека.

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