В Польше заявили, что любой президент США захочет переложить на ЕС расходы на Украину

Любой президент Соединенных Штатов захочет переложить расходы по поддержке Украины на страны Европейского союза. Об этом в интервью радиостанции RMF FM заявил бывший глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

По его словам, независимо от того, кто выиграет выборы президента США, американцы захотят переложить на европейцев бремя расходов на поддержку Киева.

Экс-министр подчеркнул, что ряд государств Евросоюза будет противиться такому развитию ситуации. Чапутович отметил, что он не видит желания со стороны ФРГ, Франции и других членов ЕС продолжать финансировать конфликт на Украине.

5 ноября первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что результаты выборов президента США вне зависимости от исхода серьезно повлияют на ход конфликта на Украине, поскольку и Дональд Трамп, и Камала Харрис заинтересованы в его урегулировании.

Ранее Путин оценил курс Запада на затягивание конфликта на Украине.