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В Чехии усомнились в способности Трампа быстро закончить конфликт на Украине

Глава МИД Чехии Липавский: Трамп не сможет закончить конфликт на Украине за день

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Depositphotos

Республиканец Дональд Трамп, в случае избрания на пост президента США, не сможет за день завершить конфликт на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, слова которого передает ТАСС.

«Не верю [в возможность реализации] однодневного сценария [прекращения конфликта на Украине], как Трамп демонстрирует на своих собраниях [проводимых перед выборами президента США]», — заявил политик.

По его словам, страна продолжит всесторонне оказывать поддержку Украине.

Министр также проинформировал, что чешское правительство не намерено возобновлять консультации с кабмином Словакии, потому что для этого «еще не пришло время». Липавский пояснил, что некоторые заявления словацкой стороны, затрагивающие вопросы безопасности, а также конфликта на Украине и Ближнем Востоке, являются проблемными. По данным чешских СМИ, власти страны с непониманием восприняли действующего премьера Словакии Роберта Фицо о готовности приехать в Россию на предстоящее празднование по случаю 80-летия Победы.

5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее Трампа призвали избегать «поспешных сделок» по Украине.

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Выборы в США - 2024
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